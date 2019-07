Way above Alberta, the final book in the @XPUNKBOOK triology is done! My 10th book! Dunno if it’s any good, but I’m so grateful to @dundurnpress – and to @SFHPunks @HotNasties @badreligion @Pennywise @bjornvf3 @AronYeomanson @ladurantaye @emmakinsella95 @lisakinsella! pic.twitter.com/CXRFE7U7s6

— Warren Kinsella (@kinsellawarren) July 24, 2019